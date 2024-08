La piccola, di nazionalità tedesca, è entrata in acqua dalla spiaggia, dove si trovavano i genitori

Una bambina di 8 anni è annegata questo pomeriggio mentre faceva un bagno nel mare di Bibione, in provincia di Venezia. La piccola, di nazionalità tedesca, è entrata in acqua dalla spiaggia, dove si trovavano i genitori. I bagnini presenti sul posto sono intervenuti immediatamente, riportando la bambina sulla battigia per le operazioni di rianimazione che purtroppo non le hanno salvato la vita. Sul posto è intervenuta anche una eliambulanza dell’ospedale di Padova.

