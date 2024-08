Alla guida della Smart c'era il compagno della donna che è stato arrestato dai Carabinieri

È stata denunciata in stato di libertà per omicidio stradale la madre della bimba di 8 anni morta ieri nell’incidente avvenuto sulla via Domitiana a Giugliano in Campania, nel Napoletano. La donna era a bordo della Smart ForTwo sulla quale viaggiavano quattro persone, nonostante fosse omologata per due passeggeri, e che si è ribaltata all’altezza del civico 99 in via Domitiana poco prima delle 5 di ieri mattina.

Nello schianto ha perso la vita Michelle Volpe, 8 anni. Alla guida della Smart c’era Francesco D’Alterio, 47 anni, compagno della madre della bimba, che è stato arrestato per omicidio stradale dai Carabinieri che conducono le indagini. Dalle verifiche effettuate è emerso che l’auto era senza assicurazione e D’Alterio, appena uscito dal carcere, era senza patente.

