Scontro tra una Peugeot e una Fiat Panda

Frontale questa mattina in provincia di Frosinone. Alle 5 sulla via Monte Lepini, comune di Giuliano di Roma km.14, si sono scontrate frontalmente una Peugeot – condotta da un 21enne di Frosinone con a bordo come passeggero un 20enne di Frosinone, trasportati ospedale frosinone in codice rosso – e Fiat Panda condotta da un 30enne di Ceprano elitrasportato al Gemelli di Roma in codice rosso. Il conducente della Peugeot è deceduto alle 8 e 30.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata