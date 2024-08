Il procuratore capo di Termini Imerese in apertura di conferenza stampa sulla tragedia di Porticello

“In questi giorni non ho risposto alle domande rivolte dai giornalisti, ma l’ho fatto semplicemente perché è giusto che si sappia che in Italia non è consentito fare diversamente, perché il decreto 106 del 2006 vieta al procuratore della Repubblica di fare dichiarazioni se non in occasioni particolari. Si possono utilizzare solo il comunicato stampa o la conferenza stampa”. Così il procuratore capo di Termini Imerese Ambrogio Cartosio in apertura di conferenza stampa sul naufragio del Bayesian. “Personalmente ho criticato questa legge in più di un dibattito pubblico perché a mio avviso questa legge crea ostacoli notevoli all’attività della libera informazione, ma credo che tutti i cittadini sono tenuti a rispettare le leggi anche quando non piacciono. Più ancora quando riguarda i magistrati che devono rispettare le leggi. Ecco la ragione per la quale non ho potuto rispondere alle domande che mi venivano rivolte”.

