L'ex candidato sindaco e consigliere comunale ha colpito Filippo Mosticone, dell'associazione Sorani Fuorisede

Ha fatto il giro del web il video che riprende il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Federico Altobelli mentre dà uno schiaffo a uno studente ventitreenne, Filippo Mosticone. ​L’episodio è avvenuto nella tarda serata di mercoledì 21 agosto al Parco Valente nel comune di Sora, in provincia di Frosinone. Al termine di una serata musicale organizzata dall’associazione Sorani Fuorisede di cui il giovane è rappresentante. Altobelli, in maglietta e pantaloncini neri, dopo una discussione raggiunge il ragazzo e lo colpisce al viso. Il consigliere nei giorni scorsi si era lamentato per la presenza dei tanti giovani all’evento, giunto alla terza edizione.

