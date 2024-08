Immagine di repertorio

Le vittime sono Carlo Rizzi e Giorgia Apollonio, di 18 e 19 anni

Sono due giovani di Lanciano (Chieti), Carlo Rizzi e Giorgia Apollonio, di 18 e 19 anni, le vittime dell’incidente in moto avvenuto a Fossacesia (Chieti) ieri sera dopo le ore 20.30. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, la moto (Honda) con i due ragazzi sarebbe finita contro un palo in cemento e poi contro un albero di ulivo al margine della strada. Nel sinistro, avvenuto nella zona artigianale di Fossacesia, non sarebbero coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ortona e Fossacesia e il personale medico del 118.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata