Il rogo nella sala macchine dell'imbarcazione. Due feriti, entrambi lievi

Evacuate 300 persone con gli scivoli e vigili del fuoco del comando di Livorno e di Grosseto al lavoro a Piombino (Livorno) per un incendio scaturito nella sala macchine di un traghetto che era in partenza per l’isola d’Elba. Sono state fatte scendere le circa 300 persone a bordo, tra passeggeri e personale della compagnia di navigazione. I Vigili del fuoco sono sul posto con 3 squadre, 3 autoscale, 2 carri aria, personale dei nuclei sommozzatori di Livorno e Grosseto e con l’elicottero Drago del reparto volo VF di Cecina.

Due feriti lievi

Il 118 è dovuto intervenire per soccorrere una persona con attacchi di panico e una con qualche escoriazione dovuta alla discesa dallo scivolo. Lo rende noto il 118 stesso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Grosseto Cecina e Livorno, presenti i sanitari, la capitaneria di porto e forze dell’ordine. Non risultano feriti di rilievo. Entrambi i pazienti trattati dal 118 hanno rifiutato il ricovero.

