Il giovane di nazionalità filippina ha riportato ferite risultate fatali

Un uomo di 28 anni è morto in un incidente stradale la scorsa notte a Firenze in via Canova. Per cause in corso di accertamento la vittima, di nazionalità filippina ma residente a Firenze, ha perso il controllo della moto che stava guidando andando a urtare il guardrail. Il giovane ha riportato ferite risultate fatali. Sul posto soccorritori del 118 e agenti della polizia municipale per i rilievi.

