I fari degli investigatori sono puntati anche su un giro di baby squillo via web

Una ragazza di 16 anni ha denunciato di essere stata stuprata e abbandonata in strada da due uomini dopo che le avevano fatto assumere droga. È stata la stessa vittima, in stato confusionale, a chiamare i soccorsi. Sull’episodio indagano i carabinieri, coordinati dalla sostituto procuratore della Repubblica di Rimini Davide Ercolani. La violenza sarebbe stata confermata in ospedale, dove è stato attivato il cosiddetto ‘codice rosa’. I fari degli investigatori sono puntati anche su un giro di baby squillo via web.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata