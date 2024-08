Indagini in corso per stabilire la causa della morte

Si tratterebbe del cadavere di un uomo, e non di una donna come ritenuto inizialmente dagli investigatori, quello ritrovato oggi pomeriggio sui binari dello scalo ferroviario della stazione Termini a Roma. Gli agenti della polizia Ferroviaria e la scientifica, intervenuta con il medico legale stanno indagando per stabilire la causa della morte. Il traffico ferroviario è in graduale ripresa sulle linee Av Roma – Napoli e Direttissima Roma – Firenze, sospesa dalle ore 16.15 per accertamenti dell’autorità giudiziaria, riporta Fs precisando che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato ritardi, limitazioni di percorso e deviazioni.

