Sul posto polizia locale e carabinieri. L'animale è stato portato nel canile municipale della Muratella

Tragedia sfiorata ieri sera in un’abitazione nel quartiere romano di Monteverde in via Gianicolense, dove una donna di 67 anni è stata azzannata dal cane di famiglia, un esemplare di Dogo argentino di 6 anni. Secondo quando apprende LaPresse la donna, nel tentativo di difendere il marito, che a sua volta era stato aggredito dal molossoide, ha afferrato il cane che l’ha morsa alla mano. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale e i carabinieri. L’animale è stato portato nel canile municipale della Muratella.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata