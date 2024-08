Deceduti un 38enne e un 35enne a Valeggio sul Mincio. Investito e ucciso un 44enne nella Capitale

Tre persone hanno perso la vita sulle strade italiane nella giornata di oggi. Due sono morte nel Veronese a causa di uno scontro tra due auto mentre una terza è deceduta a Roma dopo essere stata investita.

Verona, scontro fra auto: due morti

Tragico incidente questa notte a Valeggio sul Mincio, nel Veronese. Il bilancio è di due morti e due feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno a mezzanotte e trenta sulla SP 28, via Monzambano. Coinvolte due auto.

I pompieri accorsi dalla centrale di Verona e dal distaccamento volontario di Villafranca, con due autopompe e un’autogru, hanno estratto dalle lamiere di una macchina tre uomini. Purtroppo nonostante i soccorsi, il medico del 118 ha dovuto dichiarare il decesso di un 38enne e di un 35enne. Gravemente ferito un altro giovane che, dopo le prime cure, è stato trasferito in ospedale. Trasportato in ospedale anche l’uomo alla guida dell’altro mezzo coinvolto. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti sulle cause della tragedia. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono terminate intorno alle 4.

Roma, 44enne investito e ucciso sulla Prenestina

Diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute nella serata di ieri su via Prenestina, all’altezza di Viale Giovanni Battista Valente, per un grave incidente stradale che ha coinvolto un uomo di 44 anni, deceduto dopo esser stato investito da un’Audi A1.

Alla guida dell’auto, che percorreva via Prenestina in direzione di Viale Palmiro Togliatti, una donna di 25 anni che si è fermata a prestare soccorso ed è stata trasportata successivamente al Policlinico Tor Vergata per gli accertamenti di rito. Il veicolo coinvolto è stato posto sotto sequestro dagli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale, tuttora impegnati nelle indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

