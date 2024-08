Il 14 agosto 2018 morirono 43 persone nel disastro del viadotto Polcevera. Ridotta la presenza di esponenti di governo alle celebrazioni

Sei anni dopo il 14 agosto 2018, Genova ricorda nell’anniversario del crollo del ponte Morandi le 43 vittime del disastro del viadotto Polcevera. Lo farà ancora una volta oggi, con la cerimonia che anche quest’anno si terrà nella Radura della Memoria, sotto l’impalcato del ponte San Giorgio nel quartiere di Certosa, lo stesso che vide il vecchio ponte Morandi crollare la mattina della vigilia di Ferragosto, con l’impalcato spezzato diventato simbolo di un’altra ennesima tragedia italiana.

Le celebrazioni inizieranno alle 9 nella Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, con l’ormai tradizionale messa officiata dall’arcivescovo di Genova, monsignor Marco Tasca. Dalle 10.45 alla Radura della Memoria via alla cerimonia istituzionale alla presenza delle autorità locali, dal sindaco di Genova Marco Bucci, al prefetto di Genova Cinzia Torraco, al presidente ad interim di Regione Liguria Alessandro Piana. In rappresentanza del governo ci sarà il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi con delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All’ingresso della radura, dove è posta la piastra metallica con il nome di tutte le vittime, saranno posizionate le corone del Presidente della Repubblica, della Presidenza del Senato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei parenti delle vittime. E alle 11:36, ora del crollo, sarà osservato un minuto di silenzio; prima degli interventi delle autorità, sul palco l’orchestra del Teatro Carlo Felice eseguirà il Requiescant in pace. Il minuto di silenzio sarà accompagnato come ogni anno dal suono delle sirene delle navi in porto e dalle campane di tutta la Diocesi di Genova.

Un sesto anniversario che vedrà una presenza ridotta di esponenti di governo rispetto agli anni precedenti, con la sola presenza del viceministro Rixi, e che arriva dopo un periodo di forte scossa in Liguria, con le inchieste che hanno decapitato i vertici della Regione che, in prima linea insieme al Comune, gestì le fasi dell’emergenza post crollo e della ricostruzione, studiando e definendo in una serie di Cdm straordinari svolti nel capoluogo ligure le linee di quel Decreto Genova per la ripartenza della città dopo la tragedia.

Sesto anniversario che arriva mentre i familiari delle vittime ancora attendono giustizia e l’individuazione nel processo sul crollo, della catena di responsabilità che portò al disastro. Le udienze, sospese per la pausa estiva, ripartiranno a settembre, entrando nel cuore del procedimento. La sentenza di primo grado è attesa non prima della metà del 2025.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata