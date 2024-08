L'opera è apparsa davanti alla sede del Coni. Dopo meno di 24 ore è stato oscurato il volto della pallavolista e cambiato il colore della pelle

E’ durato lo spazio di una giornata il murale dedicato a Paola Egonu, pallavolista della nazionale italiana e neo campionessa olimpica. Nella notte è stato vandalizzato il murale ‘Italianità’ dedicato alla campionessa azzurra avanti alla sede del Coni, oscurando il volto della pallavolista e cambiando il colore della sua pelle. “Il razzismo è un cancro brutto da cui l’Italia delle guarire”, ha scritto la street-artist Laika che ha condiviso sul suo account Instagram un’immagine dell’opera deturpata.

Tajani: “Solidarietà a Egonu, murale vandalizzato becero razzismo”

“Voglio esprimere solidarietà a Paola Egonu e lo sdegno più totale per questo grave gesto di becero razzismo. Il mio impegno contro ogni forma di discriminazione è massimo, soprattutto per sensibilizzare i più giovani su episodi come questo. Forza Paola sei il nostro orgoglio”. Così sul proprio account X Antonio Tajani vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale commentando il murale “Italianità” raffigurante la pallavolista Paola Egonu vandalizzato dopo appena 24 ore.

Voglio esprimere solidarietà a @paola_egonu e lo sdegno più totale per questo grave gesto di becero razzismo. Il mio impegno contro ogni forma di discriminazione è massimo, soprattutto per sensibilizzare i più giovani su episodi come questo. Forza Paola sei il nostro orgoglio🇮🇹 pic.twitter.com/BFTUCp968g — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) August 13, 2024

