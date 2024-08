Ancora da definire la dinamica e le cause dell'incidente

Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto questa mattina intorno alle ore 06 per il recupero del corpo di un’alpinista precipitato sul Colle Eccles (Courmayeur, Monte Bianco), versante del ghiacciaio del Freney, quota 3900 metri. Il corpo senza vita è stato portato a Courmayeur. Affidate al Sagf le operazioni di riconoscimento. I due compagni, illesi, saranno portati a Courmayeur a disposizione del Sagf per definire la dinamica e le cause dell’incidente.

