Le persone soccorse provengono da Egitto, Eritrea, Siria e Bangladesh

La notte tra giovedì 8 e venerdì 9 agosto la Life Support, nave di ricerca e soccorso di Emergency ha portato in salvo 37 persone che si trovavano a bordo di una imbarcazione in difficoltà, in acque internazionali nella zona Sar maltese. Lo comunica la stessa ong precisando che la segnalazione era stata lanciata da Alarm Phone alle 22.30 circa dell’8 agosto e l’avvistamento di una piccola barca in vetroresina e sovraffollata è avvenuto il 9 agosto poco dopo mezzanotte.

Il salvataggio si è concluso con il trasferimento in sicurezza dei 37 naufraghi, tutti uomini e di cui un minore non accompagnato, a bordo della nave di Emergency all’1.30 circa. I 37 naufraghi soccorsi dalla Life Support hanno riferito di essere partiti la sera del 7 agosto alle ore 22 da Sirte, in Libia, e di essere senza acqua da oltre un giorno; provengono da Egitto, Eritrea, Siria e Bangladesh.

