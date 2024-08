La mamma è stata abbattuta dopo l'aggressione del 16 luglio a un turista francese sopra l'abitato di Dro

“Proseguono le attività sul territorio, a partire dall’intenso monitoraggio delle zone più esposte all’interazione uomo-orso. Fra queste iniziative, trova spazio anche l’attenzione riservata ai piccoli di KJ1 per i quali è stato attivato un monitoraggio ad hoc secondo le linee guida e le poche segnalazioni sono per ora sintomo di elusività e selvaticità”. Lo comunica la Provincia autonoma di Trento in relazione ai cuccioli in libertà dell’orsa KJ1, abbattuta la settimana scorsa a seguito dell’aggressione il 16 luglio a un turista francese sopra l’abitato di Dro.

