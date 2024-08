Foto di archivio

E' successo a Qualiano. Le cause sono ancora in corso di accertamento

Prima l’auto è andata a sbattere contro uno spartitraffico, poi è finita nel cancello di una abitazione ribaltandosi. E’ morto così Nunzio Gelsomino, 42 anni, a Qualiano, in provincia di Napoli.

Nella notte i carabinieri sono intervenuti in via Circumvallazione esterna Sp 1, dove si trova il comando della guardia di finanza: per cause in corso di accertamento, un 42enne di Napoli e una 37enne di Sant’Antimo hanno perso il controllo dell’auto impattando sullo spartitraffico. Da un primo accertamento è emerso che la macchina si sia ribaltata terminando la corsa contro un cancello di un’abitazione al civico 4. L’uomo è deceduto sul colpo mentre la donna è stata trasferita in codice giallo nell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

