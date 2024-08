Samuele Ciambriello alla vigilia dell'incontro col ministro della Giustizia Nordio

Il Garante dei detenuti della Campania parla alla vigilia dell’incontro con il ministro della Giustizia Carlo Nordio. “Al ministro Nordio diremo che nel decreto Carceri non si parla né di sovraffollamento né di suicidi. Chiederemo risorse per assumere figure sociali di ascolto negli istituti di pena come psicologi, psichiatri, mediatori linguistici, educatori. In Italia si verifica un suicidio in carcere ogni tre giorni, una strage silenziosa nell’indifferenza della politica”, ha dichiarato Samuele Ciambriello, che sarà ricevuto domani 7 agosto a Roma, assieme ad altri Garanti di tutta Italia, dal Guardasigilli.

