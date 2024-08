I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno soccorso un ragazzo

Esplosione, dovuta probabilmente a una fuga di gas, con parziale crollo di un’impalcatura e successivo incendio in un appartamento al piano terra di un edificio a Settimo Torinese, in provincia di Torino. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno soccorso un ragazzo che si è ferito.

Dalle 13.45 l’intervento delle squadre, attualmente in corso la messa in sicurezza della zona interessata dallo scoppio e dal cedimento.

I vigili del fuoco proseguono le operazioni di messa in sicurezza e d’indagine del nucleo investigativo dei Vigili del Fuoco per determinare le cause. Oltre al ragazzo ferito, trasportato all’ospedale in codice giallo, altre quattro persone in codice verde alle cure del soccorso sanitario.

Personale specializzato usar (urban search and rescue) verifica la stabilità ed esclude altri abitanti coinvolti. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri, il Tecnico comunale e della società energetica. Un abitante di un alloggio non coinvolto direttamente dallo scoppio è riuscito a recuperare il suo piccolo cane.

