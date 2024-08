Scoperta della Guardia di Finanza durante i controlli

Nel corso della manifestazione del ‘Carnevale estivo’ di Alba Adriatica (Teramo), la Guardia di Finanza di Giulianova e di Roseto degli Abruzzi, nel Teramano, ha controllato un noto ristorante della zona scoprendo che ha impiegato, senza assunzione, tre giovani stranieri, tra cui un minorenne. Per l’impresa coinvolta è scattata l’immediata segnalazione all’Ispettorato territoriale del lavoro di Teramo, per l’esecuzione del provvedimento di sospensione dell’attività e per la contestazione della ‘maxi-sanzione’.

Inoltre, l’azienda dovrà assumere i ‘lavoratori in nero’ per un minimo di tre mesi. Diverse le irregolarità riscontrate poi in materia di memorizzazione dei corrispettivi, contestate ad altre attività tra cui bar e ristoranti. Anche in questo caso, le violazioni verranno segnalate all’Agenzia delle entrate di Teramo. Nella notte, sono stati controllati i locali frequentati da giovanissimi anche minorenni. In un noto stabilimento balneare, i militari hanno accertato la vendita e somministrazione, da parte dell’esercente, di bevande alcoliche ai minorenni.

Non la solita birra, ma cocktail micidiali caratterizzati da un tasso alcolico superiore anche al 40 per cento. Il titolare dell’esercizio, sanzionato per i molteplici casi riscontrati al momento dell’accesso, verrà segnalato alla Prefettura di Teramo. I controlli hanno riguardato anche il contrasto all’uso e spaccio di sostanze stupefacenti. Con l’aiuto di ‘Diderot’, un cane antidroga in servizio presso la Compagnia di Giulianova, sono stati sequestrati diversi quantitativi di hashish a 4 giovani assuntori segnalati alla Prefettura.

