Nuovo incidente sul lavoro nella provincia pugliese

Nuovo incidente sul lavoro mortale questa mattina. Un uomo di 33 anni è morto folgorato mentre lavorava in una azienda agricola nelle campagne di Palagiano, in provincia di Taranto. Dalle prime informazioni sembrerebbe che il giovane stesse maneggiando una pompa a immersione. Nell’incidente è rimasto ferito anche il fratello, che ha riportato ustioni ed è stato trasportato con un’ambulanza del 118 all’ospedale di Castellaneta. Il 33enne verrà trasferito al Centro grandi ustionati dell’ospedale di Brindisi. Anche il padre era al lavoro con i figli, entrambi elettricisti, ma in quel momento si era allontanato ed è rimasto illeso. Sull’episodio indagano i carabinieri.

