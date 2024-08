In seguito all'intervento della Polizia, gli occupanti hanno lasciato nuovamente gli alloggi ma la situazione resta tesa

La Vela Celeste di Scampia, evacuata in seguito al tragico crollo del ballatoio lo scorso 22 luglio dove morirono tre persone, è presidiata dalle forze dell’ordine in seguito al tentativo avvenuto la scorsa notte, da parte di una ventina di donne con i loro figli, di occupare nuovamente gli appartamenti.

Alle 5 del mattino, in seguito all’intervento della Polizia, gli occupanti hanno lasciato nuovamente gli alloggi ma la situazione resta tesa. “Il sussidio non serve: quando sanno che siamo di Scampia, delle Vele, nessun proprietario ci affitta la casa” ha detto una residente. “300 bambini con 450 familiari tutti in strada. Hanno detto che ci avrebbero messo nelle scuole, che avrebbero installato i container, ma da oltre dieci giorni la situazione è la stessa, queste sono prese in giro” lamenta un altro inquilino della Vela Celeste, disoccupato e dal 22 luglio rimasto senza casa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata