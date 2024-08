Soccorse 73 persone dalla Geo Barents in acque libiche

Medici Senza Frontiere ha effettuato due operazioni di salvataggio in mare al largo della costa libica tra la notte di venerdì e la mattina di sabato. Secondo l’ong, sono state salvate 73 persone. Nella notte di venerdì, 47 persone sono state prelevate da una barca di vetroresina in difficoltà e sono state portate in sicurezza sulla nave di salvataggio Geo Barents. Sabato mattina Msf ha soccorso altre 26 persone che erano su una barca di legno in difficoltà. Tutti sono stati portati in sicurezza a bordo della nave di salvataggio, che ora è diretta verso il porto assegnato di Ravenna.L’Ong Sea-Watch inoltre ha visto la guardia costiera libica trasferire circa 80 migranti a bordo delle loro imbarcazioni da un gommone sovraffollato.

