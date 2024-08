Al momento non sono note l'età e le generalità del ragazzo deceduto

È stato probabilmente investito e lasciato in terra il giovane che stanotte è stato trovato morto a Lido di Camaiore, in Versilia, provincia di Lucca. L’allarme al 118 è scattato attorno alle 4: la chiamata parlava di un giovane ferito in terra in via Italica. Una volta arrivati sul posto i sanitari del 118 hanno trovato il giovane con diversi traumi, probabilmente causati da un investimento: hanno tentato la rianimazione, ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto, assieme all’automedica e all’ambulanza di Camaiore sono intervenute anche le forze dell’ordine. Al momento non è nota l’età e le generalità del giovane deceduto.

