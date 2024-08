La vettura è stata completamente distrutta dalle fiamme, uccidendo il conducente rimasto intrappolato nell'abitacolo

Un giovane di 21 anni è morto carbonizzato all’interno della propria auto andata a fuoco dopo essere uscita fuori strada a Chions, in provincia di Pordenone. L’incidente mortale è avvenuto questa notte alle 3.40 circa in via Cesena.

Probabilmente per l’alta velocità, l’auto è fuoriuscita dalla carreggiata finendo contro un ostacolo ed ha poi preso fuoco. La vettura è stata completamente distrutta dalle fiamme, uccidendo il conducente rimasto intrappolato nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Carabinieri di San Vito e i vigili del fuoco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata