E' successo in un'abitazione privata, nella borgata marinara di Barcarello

Un bambino di tre anni è morto annegato questo pomeriggio nella piscina di un’abitazione privata, nella borgata marinara di Barcarello, a Palermo. La tragedia è avvenuta in una villetta di via del Tritone. I familiari hanno dato l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimare il piccolo. Sul posto è intervenuta la polizia per stabilire come è deceduto il piccolo.

