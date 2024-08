Immagini da Tik Tok

"Biglietti" da cinque o dieci euro per assistere

Nuova follia tra i giovanissimi. A Muggia, in provincia di Trieste, ragazzi e ragazze si danno appuntamento sui social e poi si ritrovano per picchiarsi. Un vero e proprio “show”, durante il quale far pagare cinque o dieci euro di “biglietto” per assistervi. I video degli incontri vengono poi postati sui social.

Il sindaco Paolo Polidori: “Identificate 150 persone in un mese”

“Le forze dell’ordine hanno identificato 150 persone in un mese – spiega il sindaco di Muggia Paolo Polidori – tra tutti quelli che si spostano dal lungomare verso il centro città. Non vuol dire che 150 persone hanno partecipato a risse ma che sono state identificate nel corso dei controlli”. Sono per lo più giovanissimi, “dai 12 anni – aggiunge il primo cittadino – Italiani e stranieri, anche stranieri di seconda generazione. Molti arrivano da Trieste”.

