La vincitrice 2015 ha denunciato anche body-shaming nei suoi confronti

In un’intervista al settimanale ‘Chi‘, l’ex Miss Italia Alice Sabatini ha raccontato i momenti difficili seguiti a una sua infelice uscita (dichiarò durante il concorso di bellezza del 2015, da lei poi vinto, ‘Mi sarebbe piaciuto vivere durante la Seconda Guerra Mondiale”). “Per il web tu sei il tuo errore. È vero, una volta ho fatto una gaffe, ma in Rete in un attimo sei un re e quello dopo sei nella polvere. Però, uno mica può essere sempre perfetto, si sbaglia”, ha affermato la viterbese. Tornando sugli attacchi ricevuti dopo la sua uscita, Sabatini ha chiosato: “E’ stato un attacco mediatico contro di me inutile, non mi ha distrutto ma mi ha rinforzato come persona”.

“Avevo 18 anni quando è successo, e sono passata dall’essere nessuno all’essere bullizzata ovunque”, ha affermato la donna, che ha poi denunciato anche atteggiamenti violenti e di body-shaming. “Poi, ho preso 15 chili e hanno iniziato a dirmi: ‘Ti sei mangiata pure la corona’”, ha sottolineato Sabatini, che il mese scorso è convolata a nozze con il giocatore di basket Gabriele Benetti.

