Il video diffuso dal deputato di Avs Borrelli: "Le due occupano abusivamente una casa popolare"

Due tiltoker si riprendono mentre ballano e scherzano all’interno dell’ospedale di Ischia, coinvolgendo amici, medici e paramedici. Il video, postato su Tik tok dal duo è stato diffuso su Facebook dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, che spesso segnala episodi di degrado e illegalità in Campania.

“Mi hanno mandato dei video su due tiktoker, che occupano abusivamente una casa popolare a Napoli e sono oggetto di varie denunce, che hanno girato dei video nell’ospedale di Ischia con la partecipazione del personale sanitario – scrive Borrelli – . Vorrei capire chi ha autorizzato tali riprese e perché. Tra l’altro in un ospedale vengono fatte riprese di una partoriente con una serie di persone esterne presenti in reparto in un orario in cui da quanto ci viene riferito non sarebbero consentite visite. Inoltre vogliamo ricordare che le ASL vietano riprese interne a privati anche per vicende molto più importanti e che riguardano la funzionalità degli ospedali. Non sembra quindi corretto e giusto che sia permesso a tiktoker di girare in un reparto video promozionali”, conclude il deputato.

