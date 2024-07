Foto di archivio

Ferito in modo non grave un ragazzo di 27 anni

Un deltaplano con due persone si è schiantato al suolo nel Comasco. Un uomo di 60 anni è deceduto sul colpo mentre è rimasto ferito in modo non grave un ragazzo di 27 anni. L’incidente è avvenuto nel comune di Montemezzo in fase di decollo dopo che i due – secondo quanto riferisce Areu – sono inciampati su un sasso. Sul posto l’elisoccorso del 118 e i vigili del fuoco di Dongo, Como e Sondrio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata