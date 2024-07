Il direttore della Valle dei Templi: "Più visitatori dell'anno scorso"

La Sicilia è colpita da una grave siccità ma, nonostante l’emergenza idrica, i turisti continuano ad affollare le bellissime spiagge dell’isola meridionale e a mettersi in fila per ammirare le vestigia delle antiche colonie greche. Anche il sito archeologico della Valle dei Templi, che secondo il suo direttore Roberto Sciarratta ha attirato più di un milione di visitatori l’anno scorso, non risente dell’emergenza. Il Dipartimento regionale della Protezione civile, il 2024 è stato l’anno peggiore per le precipitazioni negli ultimi 20 anni. A maggio, il governo ha dichiarato lo stato di emergenza per la siccità stanziando 20 milioni di euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata