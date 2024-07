Ricopriva l'incarico dal 25 febbraio 2023

Il commissario straordinario per la peste suina africana, Psa, Vincenzo Caputo, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico che svolge dal 25 febbraio 2023, assumendo compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana sul territorio nazionale. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate.

Laureato con lode all’Università degli Studi di Napoli nel 1985, il dott. Vincenzo Caputo è direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche dal 2021. Professore della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli Federico II, docente di numerosi master presso il Dipartimento di Medicina veterinaria dello stesso Ateneo, è anche direttore Area sanità pubblica veterinaria della Asl 1 Napoli e del Centro di riferimento igiene urbana veterinaria della Regione Campania.

