Le immagini pubblicate da Repubblica ritraggono un docente dell'istituto Pirelli

Saluti romani, battute omofobe e razziste: sono le immagini pubblicate da Repubblica che ritraggono un professore dell’istituto Pirelli di Roma, al Tuscolano, mentre si trova in classe durante le lezioni. Un video mostra il prof appoggiato dietro a uno studente piegato sulla cattedra. In un altro chiude un alunno in un cestino per la raccolta della carta, tra le risate degli altri. Poi un selfie, un autoscatto, con studenti intenti a fare il saluto fascista.

