Andrea Joly è stato picchiato sabato sera mentre documentava con il telefonino un raduno di giovani del movimento di estrema destra

La Polizia di Stato di Torino, dalle prime ore di martedì mattina, sta eseguendo perquisizioni in tre abitazioni di militanti di estrema destra e nel circolo ‘L’Asso di Bastoni’, sede torinese di CasaPound, dopo che sabato sera un giornalista della Stampa, Andrea Joly, è stato aggredito e picchiato mentre stava documentando con il telefonino un raduno di giovani del movimento di estrema destra. L’aggressione è stata ripresa anche in un video dall’alto, pubblicato sui social del quotidiano torinese, in cui si vede il giornalista circondato da un gruppo di persone, sbattuto a terra e preso a calci e pugni.

