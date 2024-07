L'ad di Leonardo: "Continuiamo a lavorare con i team tecnici e aspettiamo che i partner inglesi prendano le loro decisioni"

“Non sono particolarmente preoccupato. Ci sarà probabilmente da essere adattivi quando lo scenario sarà più chiaro”. Risponde così Roberto Cingolani, a.d. di Leonardo, in un’intervista di LaPresse in cui gli veniva chiesto dei dubbi del neoletto premier inglese Keir Starmer in merito al progetto GCAP (Global Combat Air Programme, in collaborazione tra Italia, Giappone e Regno Unito, ndr). “Ho incontrato ieri il premier Starmer – racconta Cingolani – persona estremamente preparata che ci ha fatto un’eccellente impressione”. Il CEO di Leonardo, infatti, si trova in Inghilterra in occasione del Farnborough International Airshow. Proprio da qui afferma: “Continuiamo a lavorare con i team tecnici e aspettiamo che i partner inglesi prendano le loro decisioni”, per poi concludere dicendo che “faremo le scelte necessarie per garantire una tecnologia molto avanzata e sostenibile per i paesi che la costruiscono”.

