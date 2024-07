L'ad di Leonardo: "Il futuro andrà verso una difesa in cui i diversi domini si parlano tra di loro"

“Il concetto di difesa e di sicurezza è in fortissima evoluzione. Pur rimanendo un pilastro fondamentale per uno stato che vuole essere sicuro, oggi la difesa rientra in un concetto più ampio, che è quello della sicurezza globale”. Così Roberto Cingolani, a.d. di Leonardo, durante un’intervista rilasciata a LaPresse a margine della fiera internazionale dell’aviazione di Londra. Il Fanborough International Airshow rappresenta per Leonardo un “appuntamento fondamentale”, dato che gran parte del portafoglio di prodotti dell’azienda rientra nella dimensione aerea. Per questo, il FAI rappresenta contemporaneamente “un momento di incontro con i clienti” e “una possibilità per parlare con tutti” gli altri player. Tema centrale è proprio quello della difesa, in particolare quella del futuro nel quale saranno fondamentali due pilastri in particolare: “Solo se riusciamo a migliorare in fretta la nostra offerta di prodotti e le nostre performance in spazio e cyber sicurezza – spiega Cingolani – possiamo cominciare a dire che offriamo tutti gli ingrediente della sicurezza globale”. In questo senso, dunque, il CEO conclude enunciando il nuovo paradigma della difesa al centro della strategia di Leonardo: “Il futuro andrà verso una difesa in cui i diversi domini, mare, spazio, terra e aria che si parlano tra di loro. Si chiama cross-domain e tutte le nostre macchine della difesa dovranno essere interoperabili”.

