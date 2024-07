Identificati due militanti di CasaPound: la Procura indaga

(LaPresse) La Digos della questura di Torino ha identificato due dei presunti autori dell’aggressione al giornalista de La Stampa Andrea Joly durante un raduno neo fascista davanti all’Asso di Bastoni, chiusa e deserta domenica il giorno dopo l’episodio. Il giornalista stava riprendendo il raduno con un video quando un gruppo di militanti di CasaPound lo ha aggredito. La procura della Repubblica di Torino aprirà un fascicolo con l’ipotesi di reato di lesioni personali aggravate dalla discriminazione o l’odio etnico, nazionale, razziale o religioso e per aver commesso il fatto per agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi. “Invitiamo pubblicamente il giornalista Andrea Joly a un dibattito sulla violenza politica durante la nostra festa nazionale, Direzione Rivoluzione, dal 5 all’8 settembre a Grosseto”. Lo dice CasaPound Italia, in merito agli eventi accaduti a Torino. “Invitiamo pubblicamente il giornalista Andrea Joly a un dibattito sulla violenza politica durante la nostra festa nazionale, Direzione Rivoluzione, dal 5 all’8 settembre a Grosseto”. Lo dice CasaPound Italia, in merito agli eventi accaduti a Torino. “Se Joly non cerca solo visibilità, ma vuole esprimere le sue opinioni sul nostro movimento, lo invitiamo a farlo direttamente con noi, presentandosi a una festa qualificandosi e senza filmare di nascosto anche i minori presenti. In questi anni, le nostre porte sono sempre state aperte per dibattiti con giornalisti noti come Mentana, Formigli e Sansonetti Invitiamo anche Ilaria Salis che nessuno ha minacciato ma che confermiamo di ritenere miserabile per agguati armati di martello contro avversari politici”.

