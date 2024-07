La protesta dei ragazzi: "Serve un appoggio alternativo per il mese di agosto"

Decine di studenti universitari protestano a Roma sotto la sede di Disco Lazio per chiedere alloggi anche nei periodi estivi. “Il problema è che senza casa, soprattutto gli studenti stranieri, non saprebbero dove mettere le loro cose, non potrebbero studiare rischiando quindi di perdere il diritto alla casa perché non in regola con gli esami”, fanno sapere gli studenti mentre Giuseppe Giorgio Ciardi, commissario straordinario di Disco Lazio definisce la protesta strumentale. “Da maggio abbiamo avvisato gli studenti che sarebbe accaduto tutto questo e abbiamo dato alternative per 400 alloggi”, ha detto Ciardi.

