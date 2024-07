La coppia era rimasta bloccata su una cengia nel canyon di Gorroppu

I vigili del fuoco di Nuoro sono intervenuti nella giornata di domenica per salvare due turisti francesi in difficoltà, nella località sarda di Gorropu. La coppia era bloccata su una cengia nel canyon di Gorropu ed è stata portata a bordo del Drago 144 con il verricello. Una manovra in sinergia tra pilota, motorista di bordo ed elisoccorritore, per poi consegnarli alla squadra di Vigili del fuoco e al personale sanitario che ne ha verificato il buono stato di salute.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata