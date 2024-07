Il proprietario è rimasto contuso a causa dello scoppio di uno pneumatico

Nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti nella frazione di Sant’Elena in Via Pozzetto a Silea, in provincia di Treviso, per l’incendio di un carro miscelatore all’interno di un’azienda agricola: ferito il proprietario dallo scoppio di uno pneumatico.

Le squadre del 115 arrivate da Treviso e Mestre con due autopompe, due autobotti, l’autoscala e un totale di 16 operatori sono subito riuscite a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento di altri mezzi e della stalla. Il proprietario è stato assistito dai sanitari del 118. Sul posto i carabinieri e anche il veterinario a scopo cautelativo. Le cause delle fiamme del mezzo agricolo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza dell’azienda sono terminate dopo circa tre ore.

