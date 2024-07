Lo smottamento sulla strada che porta alla dogana del Passo del Gallo verso la Svizzera

Uno smottamento si è verificato venerdì sulla strada che porta alla dogana del Passo del Gallo verso la Svizzera, nel tratto compreso tra Livigno, in provincia di Sondrio, e la dogana. A causa di questo cedimento, la viabilità è interrotta in entrambi i sensi di marcia, con diverse automobili e motociclette bloccate all’interno delle gallerie artificiali para valanghe presenti lungo il percorso. Al momento non risultano vittime o feriti. Le operazioni di recupero delle persone coinvolte hanno utilizzato un battello pneumatico che attraversa il Lago di Livigno per raggiungere la zona interessata. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Sondrio con il personale permanente del distaccamento di Valdisotto e i volontari della sede di Livigno; presente anche personale dell’amministrazione comunale, che collabora con i soccorritori. Si sta verificando la presenza di eventuali persone coinvolte

