L'uomo stava lavorando in un cantiere sulla Strada provinciale 1, a Codella

Un uomo di 55 anni è morto stamani dopo essere caduto dal tetto di un capannone, da un’altezza di circa 6 metri, mentre stava lavorando in un cantiere sulla Strada provinciale 1, a Codella, in provincia di Pavia. Giunti sul posto, i soccorsi di Areu 118 hanno tentato manovre di rianimazione del 55enne, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Voghera e l’Isp Lavoro dell’Ats di Pavia.

