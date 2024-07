Il magistrato della Direzione Nazionale Antimafia è un simbolo dell'impegno contro Cosa Nostra

Gli applausi e i cori della folla per Nino Di Matteo al suo arrivo a Palermo alla cerimonia di commemorazione del 32esimo anniversario della strage di via d’Amelio, in cui il 19 luglio 1992 persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli uomini e donne della sua scorta. Il magistrato, sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia, è famoso per il suo impegno contro Cosa Nostra, e nella sua carriera ha indagato proprio sulle stragi di mafia del 1992 in cui morirono Borsellino e Giovanni Falcone.

