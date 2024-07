Ieri è stata eseguita una seconda ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per una nuova ipotesi di finanziamento illecito per alcuni spot elettorali

Il presidente della Regione Liguria sospeso Giovanni Toti questa mattina si è avvalso della facoltà di non rispondere nel nuovo interrogatorio di garanzia davanti alla gip di Genova Paola Faggioni. Nella giornata di giovedì è stata eseguita una seconda ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per una nuova ipotesi di finanziamento illecito per alcuni spot elettorali risalenti alla campagna nel 2022 per le amministrative di Genova. Toti è stato sentito dal giudice in via telematica assistito dal suo legale Stefano Savi: lonterrogatorio lampo si è concluso nuovamente avvalendosi della facoltà non rispondere.

Legale Toti deposita il ricorso in Cassazione

Il legale difensore del politico 55enne, l’avvocato Stefano Savi, ha depositato questa mattina il ricorso in Cassazione dopo la bocciatura da parte del Tribunale del Riesame di Genova della richiesta di attenuazione della misura cautelare emessa il 7 maggio scorso. Salvo calendarizzazioni diverse è preventivabile che la corte non si esprimerà prima di fine estate.

