La tragedia a Marcon. La piccola era già in arresto cardiaco all'arrivo dei soccorsi

Tragedia a Marcon, in provincia di Venezia, dove una bimba di 14 mesi è morta dopo essere rimasta a lungo sotto il sole dimenticata in auto dal padre. Secondo quanto si apprende da fonti del 118, intervenuto sul posto dopo essere stato allertato da numerose segnalazioni, la piccola era già in arresto cardiaco all’arrivo dei soccorsi. La bimba è stata comunque portata all’ospedale dell’Angelo a Mestre per un ultimo, disperato tentativo, ma non c’è stato nulla da fare. Al momento entrambi i genitori si trovano al pronto soccorso: per loro è stato attivato il protocollo di sostegno psicologico.

Doveva essere accompagnata al campo estivo

Secondo quanto finora ricostruito, la piccola doveva essere accompagnata al campo estivo dell’asilo nido, ma il padre se ne è dimenticato e si è recato direttamente al lavoro. È stato lui, secondo quanto confermato a LaPresse, a chiamare i soccorsi quando, tornato nel parcheggio, ha trovato la bambina chiusa in auto. Secondo quanto riferito dall’uomo ai carabinieri della Compagnia di Mestre, la piccola era nel seggiolino sui sedili posteriori.

