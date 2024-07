L'uomo avrebbe trasformato due box di un condominio in una sorta di alcova per il boss e la sua amante

Arrestato il proprietario del garage di Mazara del Vallo a disposizione di Matteo Messina Denaro durante la sua trentennale latitanza. La procura di Palermo, coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia, ha disposto il fermo per favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena di Giuseppe Di Giorgi, 49 anni. A lui viene anche contestato il reato di detenzione di arma illegale. In casa gli investigatori hanno trovato una pistola e 50 proiettili.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti Di Giorgi avrebbe trasformato due garage del condominio di via Castelvetrano 45/c in una sorta di alcova dove si incontravano Messina Denaro e la sua amante Lorena Lanceri. Nel covo sono stati trovati molti documenti definiti interessanti dagli investigatori per continuare la caccia alla rete di favoreggiatori e all’archivio dell’ultimo dei corleonesi.

