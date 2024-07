Rubati orologi, gioielli e contanti per oltre centomila euro di valore

Nuovo colpo della banda di ladri specialisti nello svaligiare le case dei vip. L’ultimo furto domenica pomeriggio a Roma nord, nell’abitazione del calciatore Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio e della Nazionale, e dell’influencer Chiara Nasti. I malviventi, dopo essere entrati in casa da una porta finestra, hanno bloccato i meccanismi della serratura della porta d’ingresso e, dopo aver devastato mobili e suppellettili, hanno aperto la cassaforte utilizzando un ‘flex’ (una smeragliatrice, ndr) portando via orologi Rolex, gioielli, contanti, scarpe e borse griffate per oltre centomila euro di valore. “Questa è l’Italia”, è stato il commento sui social di Chiara Nasti dopo la scoperta del furto e della casa a soqquadro.

