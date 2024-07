A trovare i corpi è stata la mamma della giovane che poi ha avvertito le forze dell'ordine

Duplice infanticidio a Reggio Calabria. I corpicini di due neonati sono stati ritrovati all’interno di un armadio, avvolti in un lenzuolo, in una casa in città. La procura ha aperto indagine nei confronti di una donna di 24 anni: l’ipotesi è di infanticidio. A trovare i due cadaveri la mamma della giovane che poi ha avvertito le forze dell’ordine.

Dalle prime analisi effettuate è emerso che i feti rinvenuti erano totalmente formati. Questo farebbe supporre che la giovane, che era incinta, fosse arrivata al termine della gravidanza. La 24enne è attualmente ricoverata al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria e non è in stato di fermo anche se risulta indagata.

Il precedente

A fine maggio una 13enne aveva abbandonato sugli scogli il neonato appena partorito a Villa San Giovanni: per il caso era stata fermata la mamma della giovanissima.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata