La catena americana di caffetterie è accusata di finanziare Israele

Sabato 13 luglio a Milano piazza Cordusio è stata il teatro di una manifestazione pro Palestina che ha visto la partecipazione di alcune centinaia di persone. I manifestanti, convocati dall’Associazione Palestinesi in Italia e dal centro sociale Vittoria di Milano, hanno lanciato un appello ai clienti della caffetteria Starbucks che si affaccia sulla piazza, affinché boicottino i prodotti della catena americana, accusata di finanziare Israele. La protesta, sotto lo sguardo attento delle forze dell’ordine, si è svolta in maniera pacifica e senza incidenti. I partecipanti hanno espresso la loro solidarietà al popolo palestinese e hanno chiesto a gran voce la cessazione delle ostilità nella Striscia di Gaza. Dopo il presidio in Piazza Cordusio, i manifestanti hanno dato vita al trentanovesimo corteo pro-Palestina dall’inizio del conflitto, marciando fino a largo Cairoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata